В Украине может появиться малый модульный реактор

В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор (ММР), сообщил глава НАЭК «Энергоатома» Петр Котин в ходе проходящего в Киеве в среду Украинского газового инвестиционного конгресса, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что «Энергоатом» имеет ряд подписанных меморандумов по изучению возможности строительства ММР в Украине.

Как сообщалось, подписанный в сентябре 2021 года меморандум между «Энергоатом» и NuScale Power предусматривает, что американская компания будет предоставлять поддержку украинскому оператору АЭС в вопросах экспертизы технологии ММР, в том числе в технико-экономическом обосновании предложенных площадок для них, разработке сроков и промежуточных результатов проектов, исследовании затрат, техническом анализе, лицензировании и разрешительной деятельности, а также инженерных исследованиях и проектировании.

Кроме того, еще в 2018 году «Энергоатом» подписал с американской Holtec International меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании в Украине малых модульных реакторов SMR-160.