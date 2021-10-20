Кличко заговорил о «красной» зоне в Киеве

Койки в столичных больницах больными COVID-19 стремительно заполняются. Киев — на пороге «красной» зоны карантина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэра города Виталий Кличко.
За минувшие сутки в Киеве — более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии.
«Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге „красной“ зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений — массовая вакцинация», — заявил Кличко.
По его словам, 98% госпитализированных в больницы — не привитые.
«Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас небольшой: либо вакцинация, либо — изоляция!», — заявил Кличко.
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