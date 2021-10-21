Власти Грузии исключили возможность досрочного освобождения Саакашвили

Досрочное освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы исключено. Он будет отбывать наказание в течение шести лет минимум, сообщил в четверг журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет», — сказал Гарибашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.