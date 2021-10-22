В Киеве разоблачила лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов

Столичные правоохранители пресекли противоправную деятельность работников лаборатории, которые выдавали COVID-сертификаты без сдачи анализов, начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Следственным управлением столичной полиции совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве разоблачена схема противоправной деятельности отдельных работников лаборатории, а именно предоставление COVID-сертификатов с недостоверными данными. За условленную сумму в течение нескольких месяцев сообщники выдавали медицинский документ без фактической сдачи анализов», — сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что организовал преступную схему, искал клиентов и руководил действиями сообщников врач лаборатории.
«В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирования медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги — от 725 до 1800 грн за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день за услугой обращались от 3 до 5 человек», — рассказал заместитель начальника — начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко.
В ходе досудебного расследования, начатого по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.
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