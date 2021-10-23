Войти
Байден не хочет холодной войны с Китаем
дружба народов
Байден не хочет холодной войны с Китаем
Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной
позиция
Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

Депутат Ясько заявила, что отношения Саакашвили с женой окончены

375
Депутат Ясько заявила, что отношения Саакашвили с женой окончены

Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены.

Ясько ранее опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе», — сказала она в эфире «Пятого канала».

Затем ведущая заметила, что Рулофс опубликовала ранее пост, в котором заявила, что для нее эта информация была сюрпризом.

«Этот вопрос уже нужно адресовать ей (Рулофс — ред.). Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить», — уточнила Ясько.

Ведущая уточнила, идет ли речь об официальном разводе, но Ясько не дала однозначного ответа на этот вопрос.

«Слушайте, на этом видео говорится, что мы семья. Я думаю, что надо понимать из фактов... Мы же сознательные взрослые люди. Как по-другому можно говорить? У нас что, какое-то многоженство?», — сказала Ясько и подчеркнула, что они «честные люди».

Читайте также: Турция хочет выдворить послов десяти стран

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Михаил Саакашвили, Елизавета Ясько
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 23 октября 2021
Пятница, 22 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016