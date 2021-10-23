Депутат Ясько заявила, что отношения Саакашвили с женой окончены

Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены.

Ясько ранее опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе», — сказала она в эфире «Пятого канала».

Затем ведущая заметила, что Рулофс опубликовала ранее пост, в котором заявила, что для нее эта информация была сюрпризом.

«Этот вопрос уже нужно адресовать ей (Рулофс — ред.). Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить», — уточнила Ясько.

Ведущая уточнила, идет ли речь об официальном разводе, но Ясько не дала однозначного ответа на этот вопрос.

«Слушайте, на этом видео говорится, что мы семья. Я думаю, что надо понимать из фактов... Мы же сознательные взрослые люди. Как по-другому можно говорить? У нас что, какое-то многоженство?», — сказала Ясько и подчеркнула, что они «честные люди».

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.