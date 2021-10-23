Турция хочет выдворить послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в субботу о том, что дал внешнеполитическому ведомству страны необходимые инструкции для того, чтобы объявить послов десяти стран «персона нон грата» после того, как они опубликовали заявление с призывом освободить турецкого бизнесмена Османа Кавалы, сообщает турецкое издание «Сабах».

«Я отдал распоряжение главе МИД немедленно заняться объявлением этих десяти послов «персона нон грата», — заявил он.

Издание отмечает, что Кавала четыре года назад был заключен в тюрьму по обвинению в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

18 октября послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции «скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы», который на протяжении всего этого времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы «бросает тень» на Турцию.

19 октября послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.