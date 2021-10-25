В Госдепе потребовали от России поставить дополнительный газ в Европу

Россия «может и должна» нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объемов по действующим трубопроводам, чтобы не допустить энергокризиса на континенте, возможного в случае холодной зимы, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он призвал Германию дать ясно понять России, что ввести в строй «Северный поток 2» раньше марта следующего года не получится, и ей следует использовать для расширения поставок существующие маршруты, в том числе трубопроводную систему Украины.

«Единственным поставщиком, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке этой зимой, является Россия. Они могут нарастить добычу, они должны это сделать, они должны поставлять по существующим газопроводам», — сказал Хохштейн на брифинге.

«Если у России есть газ для „Северного потока“, значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Они должны их использовать», — добавил он.

Дипломат повторил, что США не меняют негативного отношения «Северному потоку 2», но перешли от попыток противодействия его строительству к нивелированию негативных последствий его эксплуатации.

Хохштейн прогнозирует, что Европа может столкнуться с нехваткой энергоносителей нынешней зимой, если она выдастся холоднее обычной, а цены на топливо будут расти в течение ближайших десяти лет.

На вопрос, способны ли США помочь Европе поставками сжиженного газа, он ответил, что запасы такого топлива у американских компаний достаточны, но власти не вправе диктовать им направления экспорта.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.