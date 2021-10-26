В Украине запустили реестр педофилов

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов, в данный момент он работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Министерства юстиции во вторник.
Уточняется, что сейчас в реестр уже внесена информация о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
«Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу», — цитирует пресс-служба Минюста слова замминистра юстиции Елены Высоцкой.
Она добавила, что у реестра есть и другие назначения: «Они касаются всей правоохранительной системы. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении», — уточнила Высоцкая.
По её словам, в данный момент существует много нормативных препятствий, связанных с наполнением реестра, в частности, речь идет, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.
«Это — определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта», — подчеркнула замминистра.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016