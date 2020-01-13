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Зеленский подписал закон о создании реестра педофилов

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Зеленский подписал закон о создании реестра педофилов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за такие преступления.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На странице закона № 0887 отмечается, что 13 января документ возвращен с подписью президента.

Законом, в частности, создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, который должен стать предупреждением для повторения подобных преступлений.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, уголовном наказании, которое к нему было применено, информации о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Информация о лице исключается из реестра в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

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Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Кроме того, закон усиливает ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, лицом ранее совершавшим такие преступления (в случае их повторности) — до пожизненного лишения свободы.

Владимир Зеленский, педофилия
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Комментарии (1)
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Гость
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rgrwgweg wegw
rgrwgweg wegw 30 минут назад

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