Руководство национального антидопингового центра уходит в отставку из-за обнаруженных нарушений

Директор Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ) Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку после обнародования отчета Всемирного антидопингового агентства об обнаруженных нарушениях, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», — заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Нарушения были обнаружены в рамках операции Всемирного антидопингового агентства «Геркулес», предварительные результаты которой были обнародованы 27 октября. Было проведено расследование обвинений относительно существования в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) схемы покрытия использования допинга, а также в том, что НАДЦ нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследований путем неправомерного отбора проб у спортсменов с предварительным предупреждением.
По информации ВАДА, операция «Геркулес» не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга во ФЛАУ, однако были найдены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.
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