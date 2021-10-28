«Виктория Васильчук даст бой земельной мафии»,- эксперт

Начальница Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Виктория Васильчук — основная кандидатура на пост заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации.
Об этом сообщил политолог, глава центра «Эйдос» Виктор Таран, передает Korrespondent.
Таран считает это позитивным сигналом, свидетельствующим, что власть все же намерена бороться с «земельной мафией». Сейчас Васильчук курирует Ивано-Франковск, где факты незаконных операций с землей удалось свести к минимуму. «Рынок земли, который стартовал в этом году и только набирает обороты, уже засветил очень много проблем. Как правило проблемы однотипные — черные нотариусы, которые переоформляют участки, рейдерские атаки на фермеров, безопасность ведомостей государственных реестров», — пишет Таран.
По оценке эксперта, на нынешней должности Васильчук продемонстрировала, что «собирается бороться с этим злом». В контексте возможного назначения на пост замминистра Таран задал претендентке 6 вопросов:
1) Первые шаги на посту и каков глобальный план преодоления унаследованных проблем?
2) Как вы собираетесь преодолевать рейдерство?
3) Сколько еще нужно лишить «черных» нотариусов свидетельств, чтобы Нотариальная палата наконец-то взялась за очищение своих рядов?
4) Возможно ли в настоящее время ликвидировать государственные нотариальные конторы и не приведет ли их ликвидация к социальному взрыву?
5) Почему ГП «НАИС» («Национальные информационные системы») не может обеспечить безопасность сведений государственных реестров?
6) Когда будет ликвидирована Антирейдерская комиссия, ведь министр юстиции пообещал это сделать в ближайшие шесть месяцев и поставлена ли перед вами именно эта задача?
«Надеюсь, общественность сможет услышать ответы на эти вопросы в ближайшее время. Поскольку именно открытая и честная позиция по этим вопросам поможет обществу лучше оценить профессионализм и порядочность вероятной претендентки», — написал Таран.
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