В следующий вторник состоится внеочередное заседание Рады

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится 2 ноября, сообщила спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов», — написала Палийчук в Телеграмме в четверг.
По ее словам, в повестке дня заседания проект постановления № 6154 о дополнительных мерах противодействия и распространения COVID-19, законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения (№ 5873), о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана (№ 5694), о внесении изменений в закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№ 4542).
Палийчук напомнила: проект постановления № 6154 предлагает допускать людей в помещения парламента только по предъявлению документов, подтверждающих сделанную вакцинацию, или по результатам ПЛР-теста.
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