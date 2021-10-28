В следующий вторник состоится внеочередное заседание Рады

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится 2 ноября, сообщила спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов», — написала Палийчук в Телеграмме в четверг.

По ее словам, в повестке дня заседания проект постановления № 6154 о дополнительных мерах противодействия и распространения COVID-19, законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения (№ 5873), о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана (№ 5694), о внесении изменений в закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№ 4542).

Палийчук напомнила: проект постановления № 6154 предлагает допускать людей в помещения парламента только по предъявлению документов, подтверждающих сделанную вакцинацию, или по результатам ПЛР-теста.