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В Украине в ближайшие дни будет тепло и сухо

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В Украине в ближайшие дни будет тепло и сухо

В пятницу, 29 октября, в Украине без осадков, температур днем 10-15° тепла, на западе страны — до 18°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«29 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье от 1° тепла до 4° мороза; днем 10-15° тепла, на западе страны до 18°», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 30-31 октября в Украине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, 30 октября на юге страны 3-8° тепла (в Карпатах, 31 октября и в Луганской области местами 3-8° мороза); днем 10-15° тепла, 30 октября в западных областях местами до 18°.

1 ноября также без осадков, лишь на юге страны днем местами небольшой дождь, 2 ноября в Украине, кроме северных областей, небольшие, днем в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди. Температура ночью 1 ноября от 4° до 2° мороза, в южной части, 2 ноября в Украине 2-8° тепла, в Крыму до 11°; днем 8-14°, на юге страны, 1 ноября и в Закарпатье и Прикарпатье местами до 17°.

В столичном регионе 29 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киеву ночью 6-8° тепла, днем 12-14°; по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

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30-31 октября в столице также переменная облачность и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

1-2 ноября в Киеве без осадков. Температура ночью 1 ноября от 3° тепла до 2° мороза, 2 ноября 2-7° тепла; днем 8-13°.

Синоптики также предупреждают, что 29-31 октября в западных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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