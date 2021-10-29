Зеленский заявил, что Украина имеет право использовать Байрактары

Вооруженные силы Украины используют существующее у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников.
Как сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с журналистами в Одессе.
«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата «Байрактар» в районе проведения Операции объединенных сил.
Он отметил, что ВСУ открывают ответный огонь согласно договоренностям о режиме прекращение огня и подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.
«Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу», — резюмировал Зеленский.
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