Си Цзиньпин призвал развитые страны быть примером в сокращении вредных выбросов

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции, призвал развитые страны стать примером в области сокращения вредных выбросов. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
«Развитые страны должны служить примером в вопросе сокращения вредных выбросов, в полной мере принимать во внимание особые трудности и озабоченности развивающихся стран, выполнять свои обязательства по финансированию вопросов, связанных с климатом, а также оказывать поддержку развивающимся странам в области технологий и укрепления потенциала», — приводит агентство его слова.
Саммит лидеров Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступают на форуме по видеосвязи.
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