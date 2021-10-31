Страны G20 избавятся от углеродных выбросов к середине XXI века

Лидеры стран G20 заявили о необходимости достигнуть углеродной нейтральности на всей планете к середине XXI века. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в Италии.

«Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия», — сказано в совместном заявлении (цитата по ТАСС).

Кроме того, страны G20 призвали осуществить «значимые и эффективные» действия, чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию, передает Reuters. В декларации отмечается, что глобальное потепление на 1,5 градуса скажется значительно меньше на климате, чем потепление на 2 градуса. «Удержание потепления в пределах полутора градусов потребует... приверженности со стороны всех стран», — сказано в документе.

По данным Reuters, страны-участницы заявили о намерении оказать технологическую помощь развивающимся странам для отказа от угольной энергетики.

Кроме того, в декларации говорится об обязательстве стран-участниц прилагать достаточно усилий для обеспечения всех людей безопасными, недорогими и качественными вакцинами от COVID-19. В тексте заявления сказано, что препараты являются важными инструментами по борьбе с пандемией, а массовая вакцинация признает общественным благом.

«Мы будем предпринимать шаги для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны», — заявили страны, указав, что к концу этого года планируется привить не менее 40% населения, а уже к середине следующего достичь уровня 70% привитых. Вместе с этим страны G20 намерены бороться с недоверием к вакцинам от коронавируса.

Решающее значение в восстановлении после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, будут иметь «качественные инвестиции» в инфраструктуру, также заключили страны в декларации.

Вместе с тем в декларации сказано о планах восстановить международные поездки и туризм на условиях их безопасности и упорядоченной форме. Они должны быть возобновлены на основании общих стандартов и требований к обеспечению беспрепятственного перемещения, к анализам и их результатам, документов о пройденной вакцинации от коронавируса и совместного признания цифровых приложений, отмечается в документе.

При этом во время восстановления международных поездок должны быть учтены права мигрантов, в том числе рабочих-мигрантов и беженцев, отмечается в декларации. Причем сделано это должно быть на основании обеспечения «полного уважения их человеческого права и основных свобод независимо от их миграционного статуса».

В документе отмечается, что распространение коронавируса сказалось на увеличении неравенства на рынках труда, пандемия в значительной степени затронула «уязвимых работников». Страны G20 заверили, что планируют прилагать усилия для обеспечения безопасных условий труда и «достойной работы для всех».

Кроме того, лидеры стран поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении минимального глобального налога в отношении транснациональных компаний, который должен быть установлен на уровне 15%. В декларации сказано, что такая мера стала бы «историческим достижением», которое позволит странам сформировать более стабильную и справедливую международную систему налогообложения.

Саммит стран G20 проходил в Риме в течение двух дней — 30 и 31 октября.