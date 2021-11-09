Министр «тонущего» государства попросил помощи, стоя по колено в воде

Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Ролик политик опубликовал на Youtube-канале.
«Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны. Эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона. Мы тонем», — сказал он.
При просмотре видео создается впечатление, что министр произносит речь с трибуны, на фоне синей драпировки и двух флагов — Тувалу и ООН. Однако на последних секундах камера отдаляется, и зритель обнаруживает, что Кофе стоит в воде на отмели, а за его спиной — Тихий океан.
По словам Кофе, его заявление сталкивает COP26 с реальной ситуацией, в которой оказалось Тувалу и подчеркивает смелые действия, которые предпринимают его жители.
Ранее СМИ причислили Тувалу к списку островных государств, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления и таяния ледников.
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