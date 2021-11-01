Поклонская написала диссертацию о российско-украинских отношениях

Бывший украинский прокурор, а ныне посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что в процессе подготовки к дипломатической работе написала диссертацию на тему российско-украинских отношений в контексте региональной безопасности в Восточной Европе.

«Тема: „Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе“. После защиты обязательно опубликую. Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель. Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину и очень хочу нормализации отношений и развития наших стран», — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, магистерская диссертация уже написана и сдана, защита пройдет в декабре.

Поклонская подчеркнула, что перед назначением послом готовилась к дипломатической работе.

«Заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности», — сказала Поклонская.

Наталья Поклонская стала известна активной пророссийской позицией во время событий в 2014 году. Она перебежала к РФ из украинских силовых структур, в год аннексии Крыма Россией Поклонская была назначена прокурором на полуострове.

В Интернете тогда был популярен мем «няш-мяш», связанный с образом Поклонской. Он появился после реакции Поклонской на ее популярность в интернете. Отвечая на вопрос, как она относится к своей популярности, Поклонская ответила: «Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу».

Спустя два года, в 2016 году, Поклонская пришла в Госдуму РФ.