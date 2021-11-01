В Украине резко снизилось число новых случаев COVID-19

По состоянию на 1 ноября в стране 13 936 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 828 человек, выздоровели - 5 885 человек, летальных случаев - 298.

Днем ранее, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 936 238 человек, выздоровели - 2 442 098 человек, летальных случаев - 68 027.

За прошедшие сутки 117 818 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек. Всего сделана 17 695 591 прививка.