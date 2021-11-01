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В Украине планируют начать полномасштабное производство БПЛА Bayraktar

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В Украине планируют начать полномасштабное производство БПЛА Bayraktar

В Украине планируют наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которое может начаться уже в ближайшее время, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

В своем интервью изданию «Радио Свобода» он отметил, что производственные мощности, на которых производят Bayraktar в Турции, уже заполнены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников.

«Bayraktar заинтересовали сейчас многие страны и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами... И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу», — отметил дипломат.

Он заявил, что вскоре в Украине появится центр развития и ремонта беспилотников Bayraktar, а также учебный центр, создание которого предусмотрено меморандумом, подписанным между компанией-производителем турецких беспилотников и министерством обороны Украины.

«Это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. И уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра хранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и производству Bayraktar в Украине. Я не скажу конкретных временных рамок, чтобы не создавать ошибочное впечатление для наших зрителей или слушателей, но на самом деле работы идут довольно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы», — подчеркнул Боднар.

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Он добавил, что Киев и Анкара строят свои отношения на основе стратегического интереса и взаимной технологической совместимости.

Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Байрактар», купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

Bayraktar
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