Состояние Илона Маска превысило $300 миллиардов

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes The World’s Real-Time Billionaires.

Отмечается, что его состояние выросло на $22,6 млрд или 7,72% и сейчас составляет $315,2 млрд.

Основную часть состояния Маска составляет 21% акций Tesla. Капитализация самой компании в конце октября впервые превысила триллион долларов. Маск также владеет миноритарной долей в основанной им в 2002 году компании SpaceX. Недавно инвесторы оценили ее стоимость в 74 млрд. долларов.

На втором месте рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос со 193,2 млрд долларов. В первую тройку также входит Бернар Арно — руководитель производителя предметов роскоши LVMH (в нее входят такие бренды, как Louis Vuitton и Dior) с 190,8 млрд долларов.

Отметим, когда Forbes начал отслеживать богатства миллиардеров в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судоходный магнат Дэниел Людвиг, состояние которого достигало 2 млрд долларов, или около 5,5 млрд в «нынешних» долларах.