Состояние Илона Маска превысило $300 миллиардов

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствует рейтинг Forbes The World’s Real-Time Billionaires.
Отмечается, что его состояние выросло на $22,6 млрд или 7,72% и сейчас составляет $315,2 млрд.
Основную часть состояния Маска составляет 21% акций Tesla. Капитализация самой компании в конце октября впервые превысила триллион долларов. Маск также владеет миноритарной долей в основанной им в 2002 году компании SpaceX. Недавно инвесторы оценили ее стоимость в 74 млрд. долларов.
На втором месте рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос со 193,2 млрд долларов. В первую тройку также входит Бернар Арно — руководитель производителя предметов роскоши LVMH (в нее входят такие бренды, как Louis Vuitton и Dior) с 190,8 млрд долларов.
Отметим, когда Forbes начал отслеживать богатства миллиардеров в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судоходный магнат Дэниел Людвиг, состояние которого достигало 2 млрд долларов, или около 5,5 млрд в «нынешних» долларах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016