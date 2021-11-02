Politico обнародовало снимки российских войск у границ Украины

Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Снимки были сделаны в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies, отмечает газета. На них, по данным издания, видно скопление военной техники, в том числе танков, близ города Ельня Смоленской области (граничит с Беларусью, от Украины отделяется лишь Брянской областью).
Как пишет Politico, ссылаясь на данные специализирующегося на военной тематике британского издания Jane’s, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. «В этом районе также была замечена часть 1-й гвардейской танковой армии», — утверждает в публикации.
Jane’s отмечает, что эти подразделения предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий. Развертывание знаменует собой явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии, которая обычно проводится под Москвой.
На прошлой неделе о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post. В материале отмечалось, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт в Донбассе вступает в новую стадию.
При этом в Минобороны Украины заявили, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировали наращивания российских войск близ границы.
В последний раз российские власти стягивали военнослужащих к украинской границе в начале весны 2021 года. Президент Владимир Зеленский тогда назвал действия России игрой мускулами.
1 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Украину в попытке создать провокационную ситуацию на Донбассе и втянуть Москву в боевые действия в регионе. Это произошло вскоре после того, как Украина применила купленный у Турции беспилотник Bayraktar TB2 для принуждения противника к прекращению огня.
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