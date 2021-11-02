В Украину идет 5 судов с углем

Украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.

«Пять кораблей плывет: четыре — для ДТЭК и один — для государственной «Центрэнерго», — сказал он.

Собеседник уточнил, что «Центрэнерго» ожидает получить 72 тыс. тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября — еще 66 тыс. тонн. Он напомнил, что госкомпания получила средства на закупку этого угля благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК «Нафтогаз Украины».

По словам источника, госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке в настоящее время крупнейшим импортером является Китай, с которым достаточно сложно конкурировать.

Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию в настоящее время осуществляется без препятствий, тогда как Россия остановила экспорт своего угля в Украину.