Войти
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году
официально
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

энергетика
RSS

В Украину идет 5 судов с углем

385
В Украину идет 5 судов с углем

Украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.

«Пять кораблей плывет: четыре — для ДТЭК и один — для государственной «Центрэнерго», — сказал он.

Собеседник уточнил, что «Центрэнерго» ожидает получить 72 тыс. тонн угля до 14 ноября, а затем до 25 ноября — еще 66 тыс. тонн. Он напомнил, что госкомпания получила средства на закупку этого угля благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК «Нафтогаз Украины».

По словам источника, госкомпания также покупает некоторые объемы угля в Казахстане, однако на том рынке в настоящее время крупнейшим импортером является Китай, с которым достаточно сложно конкурировать.

Читайте также: Ирак в 2022 году завершит выплаты Кувейту за вторжение в эмират

Собеседник уточнил, что транзит угля из Казахстана через Россию в настоящее время осуществляется без препятствий, тогда как Россия остановила экспорт своего угля в Украину.

уголь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 ноября 2021
Понедельник, 1 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016