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В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди

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В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тыс. злотых ($70 тыс.) за вакцинацию от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, «это были намеренные действия». «Эти лица были неверно заявлены», — сказал он, подчеркнув, что они были записаны как врачи, которых прививают в первую очередь.

«Нарушения, обнаруженные только в первый день проверок, являются основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тыс. злотых ($70 тыс.)», — отметил министр. «Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации», — указал Недзельский. Как подчеркнул министр, объем наказания может измениться за счет сокращения финансирования.

Скандал вокруг вакцинации вне очереди знаменитостей и политиков разгорелся в Польше в первых числах января. Прививки были сделаны, в частности, евродепутату Лешеку Миллеру и известной актрисе Кристине Янде. Причастные объяснили свои действия тем, что им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае их отказа пропадут.

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Процесс вакцинации начался в Польше 27 декабря. Прививки уже сделали 85 тыс. человек, в страну поступило 670 тыс. доз вакцины. С 15 января в список на вакцинацию начнут записывать всех желающих. Прививки делают на бесплатной и добровольной основе. Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, подтверждающие вакцинацию и дающие возможность не соблюдать ряд действующих ограничений.

Польша, вакцина
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