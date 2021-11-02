Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации, заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

«Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана — ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты», — говорится в заявлении, опубликованном представителем талибов в Twitter.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Центральный банк Афганистана издал указ о выдаче денежных переводов только в местной валюте с целью сохранить американские доллары, недостаток которых наблюдается в стране.

После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.