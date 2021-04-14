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США предложили провести встречу Путина и Байдена в одной из стран Европы

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США предложили провести встречу Путина и Байдена в одной из стран Европы

Вашингтон предложил организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в одной из европейских стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инициатором встречи накануне выступил Байден, который провел телефонный разговор с российским коллегой.

Комментируя вчерашнюю беседу, Песков заявил, что у России и США остается «обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие». "Говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом«,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что дальнейшая проработка всех новых предложений, в том числе инициативы США провести двустороннюю встречу в одной из стран Европы, «возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов». Ранее пресс-секретарь президента РФ сказал, что обсуждать дату и темы саммита лидеров двух стран пока преждевременно.

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13 апреля Джо Байден и Владимир Путин обсудили, в частности, контроль над вооружениями, кибератаки, вмешательство в выборы в США и ситуацию в Украине. Это был первый разговор президентов, после того как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ «убийцей». Путин тогда в ответ предложил американскому коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но США отказались от общения.

Владимир Путин, Джо Байден
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