США предложили провести встречу Путина и Байдена в одной из стран Европы

Вашингтон предложил организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в одной из европейских стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инициатором встречи накануне выступил Байден, который провел телефонный разговор с российским коллегой.
Комментируя вчерашнюю беседу, Песков заявил, что у России и США остается «обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие». "Говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом«,— сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков добавил, что дальнейшая проработка всех новых предложений, в том числе инициативы США провести двустороннюю встречу в одной из стран Европы, «возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов». Ранее пресс-секретарь президента РФ сказал, что обсуждать дату и темы саммита лидеров двух стран пока преждевременно.
13 апреля Джо Байден и Владимир Путин обсудили, в частности, контроль над вооружениями, кибератаки, вмешательство в выборы в США и ситуацию в Украине. Это был первый разговор президентов, после того как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ «убийцей». Путин тогда в ответ предложил американскому коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но США отказались от общения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016