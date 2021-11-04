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Саакашвили в критическом состоянии

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Саакашвили в критическом состоянии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит руководство Грузии обеспечить гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.

«Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.

«Призываю руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества», — заявила омбудсмен.

Так, она обратилась к грузинским властям обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Ранее мама Саакашвили — Гиюли Аласания в видеообращении попросила президента Украины Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для получения лечения.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

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Как сообщалось, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили
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