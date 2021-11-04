Итальянский вирусолог назвал коронавирус результатом лабораторного инцидента

Председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу напомнил, что такие случаи «случались и раньше в других китайских лаборатория с вирусами и бактериями, как и в США и других странах»

Председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) вирусолог Джорджо Палу считает, что к распространению коронавируса нового типа мог привести «инцидент в лаборатории Уханя». Об этом он сказал в интервью тележурналисту Бруно Веспе, который включил его мнение в свою новую книгу. Автор поделился ее выдержками в четверг в газете Corriere della Sera.

«Сигнал тревоги от китайцев поступил с опозданием, это известно. Китай никогда до конца не прояснял причины появления вируса. Лично я думаю, что речь идет об инциденте в лаборатории Уханя», — приводит Веспа слова специалиста. Как напоминает Палу, такие случаи «случались и раньше в других китайских лаборатория с вирусами и бактериями, как и в США и других странах».

Напомним, ВОЗ продолжает изучать все гипотезы происхождения коронавируса и пока окончательно не исключает версию утечки из лаборатории. Данное предположение решительно отвергают в Китае.