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В Киеве переименовали 12 улиц

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В Киеве переименовали 12 улиц

Киевский городской совет на заседании в четверг переименовал 12 улиц и переулков, а также дал названия двум ранее безымянным площадям, скверу и улице, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Соответствующие общественные обсуждения этих изменений предварительно состоялись на едином вебпортале территориальной громады Киева в специальной рубрике „Е-город“ „Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов“, где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта», — указывается в сообщении.

Согласно принятому решению, были переименованы четыре улицы в Святошинском районе: ул. Николая Кузнецова на ул. Олеся Бабия (украинского писателя и поэта), ул. Костюка на ул. Профессора Эйхельмана (ученого-правоведа, общественного и политического деятеля), ул. Павленко на ул. Христины Сушко (военного медика армии УНР, участницы Освободительной борьбы 1917-1921 годов). Переулку Павленко вернули историческое название Молчуновский.

В Соломенском районе ул Народного ополчения переименовали на ул. Святослава Храброго, ул. Молодогвардейскую на ул. Владимира Сикевича (генерал-хорнужий армии УНР, посол УНР в Венгрии), ул. Петра Заломова на ул. Феофила Яновского (врач-терапевт, действительный член Всеукраинской академии наук), ул. Московскую в поселке Жуляны — на ул. Григория Гуляницкого (один из ведущих дипломатов Гетьманщины, участник междоусобных войн времен Руины).

В Дарницком районе столицы ул. Малоземельную переименовали на ул. Алимпия Галика (живописец и гравер XVIII века, иеромонах Киево-Печерской лавры).

В Шевченковском районе переименовала ул. Цулукидзе на ул. Натальи Забилы (писательница и поэтесса), и пер. Невский — на пер. Нивский по названию местности.

В Днепровском районе ул. Курнатовского переименовали на ул. Евстафия Дашкевича (идеолог реестрового казачества, первый кацазкий гетьман).

Помимо этого, получили названия площадь Отрадная в Соломенском районе (располагается на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя), Кловская площадь (возле станции метро «Кловская) в Печерском районе, ул. Николая Костомарова (украинский историк и поэт) в Печерском районе (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до ЖК «Новопечерские Липки») и сквер им. Василия Слипака (оперный певец, Герой Украины, погиб на Донбассе в 2016 году) в Подольском районе (на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик).

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В сообщении отмечается, что при переименовании улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название остаются в силе. Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права.

Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Киев, переименование
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