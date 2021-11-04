Наихудшие показатели вакцинации – в двух западных областях

Самые худшие показатели вакцинации в Закарпатской и Волынской областях, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в четверг.

По его словам, в Закарпатской области вакцинировано 23,2% взрослого населения, в Волынской — 25,2%.

«От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения», — сказал Ляшко.

Напомним, что с начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу — 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 682 891 человек. В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.