РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который следовал в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал он в своем «Телеграмм-канале» в четверг.
При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.
Ранее в этот день Герус сообщил, что в ноябре РФ до уровня 30% ограничила поставки сжиженного газа в Украину. Еще раньше депутат заявил о прекращении поставок энергетического угля из России в Украину.
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