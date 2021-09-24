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Президент Бразилии Болсонару будет баллотироваться на второй срок

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Президент Бразилии Болсонару будет баллотироваться на второй срок

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах в октябре 2022 года. Об этом политик заявил в интервью, опубликованном в пятницу журналом Veja.

«Собираюсь побороться», — сказал глава государства, подчеркнув, что сама президентская должность не приносит ему удовольствия. «Единственная радость — так это то, что это кресло не занимает коммунист», — добавил он.

Как уточнил Болсонару, он пока не определился с партией, от которой будет выдвигаться. По его словам, это могут быть правоцентристкая Партия прогрессистов (PP), правые Либеральная партия (PL) или Партия Республиканцев. «PTB (Бразильская рабочая партия) также сделала мне предложение», — добавил политик.

Болсонару пока также продолжает подбор подходящего напарника на пост вице-президента (по закону они избираются в тандеме). «Он должен будет, среди прочего, привлечь голоса. Мне советуют выбрать кого-то из штата Минас-Жерайс или с северо-востока», — признался глава государства. Его нынешний заместитель, генерал в отставке Антониу Гамилтон Моурау, «мог бы стать хорошим сенатором», считает Болсонару. Однако не исключает полностью, что может снова сделать выбор в его пользу, хотя Моурау, по его мнению, имеет недостаточный политический вес. «Дверь для него все еще не закрыта», — сказал глава государства.

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Болсонару отметил, что не доверяет исследованиям, согласно которым наибольшие шансы стать главой государства на предстоящих в 2022 году выборах имеет экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. «Одно дело — опрос, а другое — реальность», — заключил он.

Бразилия, Жаир Болсонару
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