Умер Георгий Крючков

Умер бывший народный депутат Украины 3, 4 созывов (Коммунистическая партия), председатель комитета по национальной безопасности и обороне (1998-2000 г., 2002-2006 г.) Георгий Крючков. Об этом в четверг, 4 ноября, в Facebook сообщила народный депутат Украины 7-го созыва Ирина Спирина.

Георгий Крючкой скончался на 93-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Крючков был народным депутатом Украины третьего (март 1998 — апрель 2002 г.) и четвертого созыва.

С июля 1998 г. по февраль 2000 г. и с июня 2002 г. по апрель 2006 г. занимал должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.