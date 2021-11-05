Умер Георгий Крючков

Умер бывший народный депутат Украины 3, 4 созывов (Коммунистическая партия), председатель комитета по национальной безопасности и обороне (1998-2000 г., 2002-2006 г.) Георгий Крючков. Об этом в четверг, 4 ноября, в Facebook сообщила народный депутат Украины 7-го созыва Ирина Спирина.
Георгий Крючкой скончался на 93-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.
Крючков был народным депутатом Украины третьего (март 1998 — апрель 2002 г.) и четвертого созыва.
С июля 1998 г. по февраль 2000 г. и с июня 2002 г. по апрель 2006 г. занимал должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
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