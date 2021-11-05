В Казахстане опровергли блокировку Россией транзита угля в Украину

Власти Казахстана не подтверждают факт блокировки Россией транзита угля на Украину. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Мадияр Уакпаев.

«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», — сказал он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Андрей Герус написал в Telegram, что Москва ограничила транзит угля в Украину из Казахстана через свою территорию. В результате оказались заблокированы все ноябрьские поставки, утверждал он. По словам Геруса, Москва препятствует транзиту на уровне РЖД, которые «не подтверждают проезд вагонов с таким углем».

Кроме того, с ноября Россия прекратила поставлять в Украину энергетический уголь, говорил Герус 29 октября. В свою очередь в российском Минэкономразвития заявили, что решение связано с ростом спроса на уголь, используемый для удовлетворения энергетических потребностей в России.