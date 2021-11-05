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В Госдепе пропала подаренная Помпео бутылка виски за $5,8 тысячи

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В Госдепе пропала подаренная Помпео бутылка виски за $5,8 тысячи

Госдепартамент США по итогам проведенного расследования так и не смог найти подаренную бывшему госсекретарю Майклу Помпео бутылку японского виски за $5,8 тыс. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе выполняющего надзорные функции аппарата генерального инспектора внешнеполитического ведомства.

По итогам проведенного расследования не удалось также найти золотую монету и различные сувениры, которые предыдущая администрация 45-го президента Дональда Трампа приготовила в качестве подарков к запланированному на прошлый год саммиту лидеров стран Группы семи (G7) в США, который так и не состоялся.

Когда в январе нынешнего года пост президента страны занял демократ Джо Байден в Госдепартаменте обнаружили пропажу ряда предметов со склада, где хранились подарки, которые власти других государств преподносили американским должностным лицам. Не нашли и бутылку 30-летнего виски Suntory Hibiki, которую Помпео подарило правительство Японии в 2019 году. Ранее бывший госсекретарь заявил, что никогда не получал эту бутылку виски, и отрицал свою осведомленность о подарке.

Служба протокола Госдепартамента попросила в январе аппарат генерального инспектора внешнеполитического ведомства расследовать исчезновение бутылки, а также ряда других предметов. В опубликованном докладе говорится, что были обнаружены только восемь пропавших фарфоровых и медных ваз общей стоимостью $20 тыс., которые были приобретены для лидеров стран G7.

Однако, отмечают авторы отчета, не было найдено виски, отлитой из золота в 22 карата памятной монеты стоимостью $560 (получатель указан не был), сумок с другими сувенирами в рамках саммита G7, включая «оловянные подносы, мраморные шкатулки и кожаные портфели». Каждый пакет с сувенирами оценивался в $680. Ряд СМИ ранее сообщил, что сотрудники администрации Трампа просто забрали с собой эти подарочные наборы, однако в отчете об этом ничего не говорится. «Аппарат генинспектора не смог установить местонахождение этих предметов из-за отсутствия системы инвентарного контроля», а также камер наблюдения на складе. При этом, отмечается в документе, «доступ к хранилищу имело большое число людей». Так, только между 3 августа 2020 года и 31 января 2021 года 77 человек посещали его 3 051 раз. Многие из них оставили государственную службу, поэтому аппарат генинспектора «не смог добиться сотрудничества с их стороны».

Кроме того, подчеркивается в докладе, в январе представители новой администрации «вошли на склад подарков... и нашли его в состоянии беспорядка».

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Обмен подарками является стандартной процедурой при официальных визитах высокого уровня в США и за рубежом. Служба протокола Госдепартамента отвечает за регистрацию всего, что дарят всем американским должностным лицам. Часто подарки передаются помощникам, и их никогда не видит адресат, прежде чем они будут учтены и отправлены в хранилище. Все подарки считаются собственностью правительства США и должны быть отправлены на склад в течение 60 дней, если только их стоимость не ниже минимально допустимого значения, которое в 2019 году составляло $390.

Госдепартамент США
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