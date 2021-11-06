Польша не будет вводить локдаун

Власти Польши не планируют вводить в стране серьезные ограничительные меры, несмотря на увеличение темпов распространения коронавируса. Об этом заявил в субботу премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Сегодня мы рассматриваем разные механизмы, которые могут ограничить рост темпов распространения вируса, но мы не рассматриваем локдаун», — сообщил он, выступая во Вроцлаве.
По словам Моравецкого, наблюдая за массовыми протестами в других странах, где такие ограничительные меры были введены, власти Польши пришли к выводу, что это только приводит к росту заболеваемости. «Поэтому мы стараемся найти середину, лучшее решение», — добавил он, пояснив, что польское правительство делает ставку на вакцинацию и расширение коечного фонда.
В Польше наблюдается четвертая волна эпидемии коронавируса. По итогам последних суток в стране выявлено 15 190 новых заразившихся. Неделю назад их было 9 798. За минувшие сутки умерли 186 человек. Число госпитализированных с коронавирусом также постепенно растет, в стране начинают открываться временные больницы для заразившихся.
С 4 марта 2020 года, когда в стране был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 3 млн человек, умерли свыше 77 тыс. Вакцинацию прошли более 20 млн жителей Польши, население которой составляет 38 млн человек.
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