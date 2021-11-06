Профсоюз просит отложить отстранение невакцинированных педагогов

Профсоюз работников образования и науки просит отсрочить применение механизма отстранения от работы из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 на месяц.

Об этом идет речь в обращении на сайте Профсоюза работников образования и науки.

В частности, центральный комитет Профсоюза работников образования и науки обратился к Кабинету Министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки по поводу необходимости урегулирования проблемы, связанной с отстранением от работы работников учреждений образования в связи с их отказом и невозможностью вакцинации от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СОV-2.

«Сложная ситуация сложилась с отстранением от работы работников учреждений образования, обязательность профилактических прививок которых определена перечнем, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СОVID-19. Хотя число педагогов, принимающих решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается», — говорится в обращении.

В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для прохождения образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т. д.

Кроме того, подчеркивается, что с целью соблюдения норм статьи 32 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее чем за два месяца, Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава № 2153 и постановление Кабинета Министров № 1236, в которых говорится об отстранении определенных категорий работников без вакцинации с 8 ноября, для переноса сроков их реализации не ранее 8 декабря.

Как сообщалось, с 8 ноября работники определенных категорий не будут допущены к работе в случае непрохождения профилактических прививок, в частности против COVID-19. Перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации, утвержден приказом Министерства здравоохранения. В соответствии с приказом, обязательным прививкам против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и учреждений образования.