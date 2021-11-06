Профсоюз просит отложить отстранение невакцинированных педагогов

Профсоюз работников образования и науки просит отсрочить применение механизма отстранения от работы из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 на месяц.
Об этом идет речь в обращении на сайте Профсоюза работников образования и науки.
В частности, центральный комитет Профсоюза работников образования и науки обратился к Кабинету Министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки по поводу необходимости урегулирования проблемы, связанной с отстранением от работы работников учреждений образования в связи с их отказом и невозможностью вакцинации от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СОV-2.
«Сложная ситуация сложилась с отстранением от работы работников учреждений образования, обязательность профилактических прививок которых определена перечнем, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СОVID-19. Хотя число педагогов, принимающих решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается», — говорится в обращении.
В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для прохождения образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т. д.
Кроме того, подчеркивается, что с целью соблюдения норм статьи 32 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее чем за два месяца, Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава № 2153 и постановление Кабинета Министров № 1236, в которых говорится об отстранении определенных категорий работников без вакцинации с 8 ноября, для переноса сроков их реализации не ранее 8 декабря.
Как сообщалось, с 8 ноября работники определенных категорий не будут допущены к работе в случае непрохождения профилактических прививок, в частности против COVID-19. Перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации, утвержден приказом Министерства здравоохранения. В соответствии с приказом, обязательным прививкам против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и учреждений образования.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016