«Дия» переехала на новое «железо»

Государственный портал и приложение «Дия» завершил переход в режим работы Active-Active на базе двух частных дата-центров GigaCloud и DeNovo, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграм-канале 6 ноября.

В результате этих работ «Дия» будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.

"Также, совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Минцифры строит государственный дата-центр, который будет использоваться для резервирования критических государственных информационных систем и реестров. Планируем достроить до конца года«,- сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Минцифры.

Команда «Дии» ускорила переход на новую отказоустойчивую инфраструктуру и завершила его на два месяца раньше запланированного.

Как сообщалось в апреле, в результате этих работ «Дия» будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.