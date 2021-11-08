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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины достиг 83,8% от докарантинного

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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины достиг 83,8% от докарантинного

В воздушном пространстве Украины в октябре 2021 года выполнено 25,09 тыс. полетов, что составляет 83,8% объема полетов за аналогичный месяц докризисного 2019 года, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения («Украэрорух») в понедельник.

По его данным, украинские авиакомпании в октябре-2021 выполнили 8 569 полетов (на 12,6% меньше к октябрю-2019), иностранные — 16 521 полет (-18%).

Структура полетов по типам в октябре: внутренние полеты — 3116 рейсов (+16,2%), международные — 12,66 тыс. рейсов (-12,4%), транзитные — 9314 рейсов (-27,3%).

«Увеличение трафика в небе над Украиной сейчас наблюдается преимущественно за счет роста количества полетов в Симферопольском районе полетной информации, где с июня 2021 года Министерство инфраструктуры Украины ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание, и благодаря проактивной работе с авиакомпаниями относительно потенциала воздушного пространства Украины», — цитирует пресс-служба главу «Украэроруха» Андрея Ярмака.

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В то же время он отмечает, что отрасль уже вошла в завершающую фазу туристического сезона, следствием чего станет традиционное снижение динамики полетов в период зимней навигации.

В то же время, по данным «Украэроруха», ряд авиакомпаний уже сообщил о продолжении чартерных программ в экзотические страны, а также заявили об открытии новых направлений, что дает основания рассчитывать, что текущий авиасезон страна пройдет по оптимистическому сценарию.

Украэрорух
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