В Японии медсестру осудили за убийства пациентов

Окружной суд японского города Иокогама приговорил к пожизненному заключению 34-летнюю бывшую медсестру Аюми Кубоки, которую признали виновной в умышленном убийстве трех пожилых пациентов одной из местных больниц. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило агентство Kyodo.

Согласно обвинительному заключению Кубоки намеренно заливала антисептический раствор в капельницы трех пациентов — Созо Нисикава (88 лет), Асаэ Окицу (78 лет) и Нобуо Ямаки (88 лет) и таким образом убила их.

Kyodo указывает, что прокуратура требовала для бывшей медсестры смертной казни. По информации ведомства, экспертиза показала дееспособность Кубоки, несмотря на то, что она проявляла «черты расстройства аутистического спектра».

Защита Кубоки, в свою очередь, настаивала на пожизненном заключении, утверждая, что бывшая медсестра имела ограниченную дееспособность на момент совершения преступлений и страдала шизофренией.

Японская полиция расследовала убийства пациентов в больнице Огучи с 2016 года. Тогда Кубоки проходила по делу свидетелем, задержали ее лишь в 2018 году.

В ходе судебного процесса Кубоки полностью признала вину и неоднократно заявляла, что готова к смертному приговору. Ее адвокаты утверждали, что их подзащитная невменяема, однако суд этот аргумент отклонил. В то же время присяжные при вынесении приговора учли раскаяние бывшей медсестры и указали на вероятность ее «нравственного возрождения».