ЕС обнародовал решение об исключении Украины из «зеленого списка»

Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.
«После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина», — сказано в решении, обнародованном во вторник.
Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение «отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников».
Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.
Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.
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