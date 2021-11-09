Евросоюз усложнил правила въезда для белорусских чиновников

Евросоюз принял решение приостановить действие упрощенного визового режима для официальных лиц Беларуси. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.
«Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью», — говорится в тексте. Отмечается, что данный шаг «является ответом на продолжающуюся гибридную атаку» со стороны Беларуси, под которой подразумевается миграционный кризис на восточных рубежах ЕС.
«Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающуюся инструментализацию миграции белорусским режимом. Играть жизнями людей в политических целях неприемлемо. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу совместную приверженность противодействию этой продолжающейся гибридной атаке», — говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что это решение будет применяться только к официальным лицам страны. «Это решение не затронет обычных граждан Беларуси, которые будут продолжать пользоваться теми же льготами в рамках соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время», — поясняет Совет.
После этого решения Совета ЕС белорусские чиновники должны будут подавать дополнительные документы в качестве обоснования целей своей поездки в страны Евросоюза, кроме того, стоимость оформления визы для них вырастет с €35 до €70. Эти требования распространяются на членов белорусских официальных делегаций, дипломатов, членов правительства и парламента, чиновников региональных органов власти, членов Конституционного суда и Верховного суда.
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