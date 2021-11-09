Британские власти сохранят уличные телефоны в красных будках

Британские власти приняли решение продолжить использование 5 тыс. устаревших таксофонов в красных будках, которые стали своеобразным символом страны, на улицах городов Великобритании. Об этом во вторник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, британский регулятор связи Ofcom запретил телекоммуникационной компании BT убирать уличные таксофоны в районах с плохим сигналом мобильной связи, где они все еще используются местными жителями. Принимать решение о сохранении телефонных будок будут в соответствии со следующими критериями: если телефон расположен в зоне повышенной аварийности, если в течение последнего года с этого таксофона производился хотя бы один звонок в неделю и если в данном районе присутствуют меньше четырех операторов сотовой связи.

«Некоторые из таксофонов, которые мы планируем сохранить, используются для совершения относительно небольшого количества звонков. Однако если один из этих звонков поступает от попавшего в беду ребенка, жертвы несчастного случая или человека, задумывающегося о самоубийстве, эта общественная телефонная линия может стать спасательным кругом в трудную минуту, — отметила директор Ofcom по связям с общественностью Селина Чадха. — В то же время мы планируем поддержать создание телефонных будок нового образца с бесплатным Wi-Fi и зарядным устройством для мобильных телефонов».

На пике своего развития в Великобритании насчитывалось около 92 тыс. красных телефонных будок. Однако теперь 96% взрослого населения Великобритании имеют мобильный телефон. В связи с этим, как отмечает Би-би-си, в течение последних нескольких лет BT выводила из эксплуатации неиспользуемые таксофоны.

Местные жители могли выкупить вышедшие из употребления телефонные будки всего за £1 и приспособить их для использования в каких-либо других целях. В частности, около 6 тыс. будок были переоборудованы местными властями в мини-библиотеки, с помощью которых жители могут обмениваться своими книгами.

По данным Би-би-си, в настоящее время в Великобритании насчитывается около 21 тыс. таксофонов. До начала пандемии коронавируса из уличных телефонных будок в Великобритании совершалось ежегодно примерно 150 тыс. звонков в службы экстренной помощи, 25 тыс. звонков на горячую линию помощи детям Childline и 20 тыс. в благотворительную организацию Samaritans, специализирующуюся на оказании психологической поддержки любому человеку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации.