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Меркель призвала решительнее бороться с изменением климата

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Меркель призвала решительнее бороться с изменением климата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне разрушительных наводнений в Европе призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата.

«Выводы не отличаются от того, что было уже известно — мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата», — заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.

При этом он подчеркнула, что не стоит делать выводы только по результатам одного наводнения, нужно учитывать общую картину.

«Нельзя делать выводов из одного события, но совокупность всех событий, которые мы переживаем в Германии, и их размах, показывают, — если вы верите в науку, а я, как известно, делаю это, — что это частично связано с изменением климата. Это значит, что мы должны брать на себя больше инициативы», — добавила Меркель.

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Напомним, более 150 человек стали жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, которые произошли в результате обильных осадков в середине недели.

«Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», — сказала Меркель в воскресенье журналистам во время посещения города Аденау.

Ангела Меркель, климат, наводнение, изменение климата
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