Илон Маск за два дня стал беднее на $50 миллиардов

Оценка стоимости активов бизнесмена Илона Маска за два дня снизилась на $50 млрд из-за падения акций компании Tesla, которое происходит второй день подряд, сообщает Bloomberg.

Это самое большое двухдневное падение в истории индекса Bloomberg Billionaires Index и самое большое однодневное падение, не считая снижения на $36 млрд состояния основателя Amazon Джеффа Безоса после его развода в 2019 году.

«Все началось с того, что в выходные Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своей доли в компании, а затем появились новости о том, что его брат Кимбал продал акции прямо перед опросом. В довершение всего во вторник утром издание Insider сообщило, что Майкл Берри, инвестор, ставший известным благодаря фильму „Большой шорт“, заявил, что Маск, возможно, хочет продать акции, чтобы покрыть свои личные долги», — отмечает агентство.

Падение стоимости акций Tesla сократило преимущество Маска над Безосом как самого богатого человека в мире до $83 млрд. До этого разница их состояний составляла $143 млрд, что больше, чем состояние Билла Гейтса, четвертого по богатству в мире.

В воскресенье, 7 ноября, Маск опубликовал итоги опроса в своем Twitter. Большинство участников высказалась за продажу предпринимателем 10% акций Tesla для уплаты налогов. За продажу бумаг высказались 57,9% участвовавших в голосовании. Всего свое мнение высказали 3,5 млн человек. Сам предприниматель ранее пообещал придерживаться итогов голосования, какими бы они ни были.