Еврокомиссия разрешила употребление в пищу второго вида насекомых

Европейская комиссия разрешила употребление в пищу азиатской саранчи, которая будет доступна на рынке пищевой продукции в замороженном, сушеном и измельченном виде.

Она будет подпадать под категорию снэков и пищевых ингредиентов.

Подобное решение было принято на основе экспертной оценки Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), говорится в сообщении ЕК.

На продукции с содержанием этого ингредиента должна будет находиться информация о потенциальных аллергических реакциях.

Еврокомиссия ранее уже разрешила употребление в пищу насекомых, в июле одобрив включение в список новых продуктов питания личинки большого мучного червя (хрущака).