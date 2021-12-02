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ЕС утвердил пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом

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ЕС утвердил пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил в четверг пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе с этой страной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил пятый пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц в связи с гибридными действиями Беларуси по использованию мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза, — говорится в заявлении. — Санкции вступят в силу с момента публикации в „Официальном журнале ЕС“ в четверг». В этой публикации будут названы имена и названия всех фигурантов черного списка.

Как ранее сообщали СМИ, в новый санкционный пакет вошли порядка 25 физических и юридических лиц, включая авиакомпанию «Белавиа».

Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. «В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйственной деятельности Беларуси», — сказал он. Как пояснил Пшидач, это «те субъекты, которые непосредственно участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов и их сборе на территории Беларуси, а потом транспортировке на границу, но также и субъекты химической отрасли, авиационного сектора, отрасли, занимающейся запчастями для автомобилей».

В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Беларуссии. По словам замглавы МИД Польши, в списке находятся «17 человек, участвующих в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу». «Также в списке есть лица, которые несут ответственность за нарушение прав человека в Беларуси», — добавил он. Как подчеркнул Пшидач, санкции «являются своего рода ответом, а также сигналом для властей в Минске о прекращении агрессивной политики». «Если бы власти Беларуси изменили свой подход, Евросоюз также стремился бы вырабатывать другие решения», — добавил он, указав, что главная цель Польши — стабилизация ситуации и освобождение заключенных в тюрьмы людей.

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В среду очередной блок санкций одобрили постоянные представители 27 стран Евросоюза. На данный момент в черный список ЕС в отношении Беларуси включены 166 физических лиц и 15 организаций.

ЕС, Беларусь, мигранты
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