ЕС считает, что победил Лукашенко в ситуации с мигрантами

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что справился с потоками мигрантов, которые направлялись через Беларусь в ЕС. По его мнению, «теперь проблемы у Лукашенко».

«Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить через Беларусь к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него. Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен»,— сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. При этом он отметил, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократии.

На территории Беларуси сейчас находится несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Лукашенко ранее заявил, что не будет выдворять мигрантов из Беларуси. Он пообещал, что лично разберется с тем, кто будет требовать от этих людей возвращения на родину. При этом он отметил, что мигрантам «рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой».

Миграционный кризис на границе обострился в ноябре из-за наплыва мигрантов, которые хотят через Минск попасть в Европу. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что к кризису привели санкции и отказ ЕС строить лагеря для беженцев. ЕС считает, что власти Беларуси причастны к нелегальной перевозке людей из стран Ближнего Востока.