Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности в военных маневрах возле границ Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть прозрачной в ее военных действиях, а также предотвратить эскалацию и снизить напряжение вокруг Украины.
Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе по окончании встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Генсек констатировал, что в недавние недели наблюдалась «большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы», равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.
«НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военных действий. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину», — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не признал и не приемлет попытку аннексии Крыма Россией.
«Мы призываем Россию прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. Все союзники по НАТО едины в нашем осуждении поведении России», — добавил он.
Столтенберг также отметил, что НАТО и союзники продолжают предоставлять значительную политическую и практическую поддержку Украине.
«Мы помогаем укреплять ее способности, включая обучение вооруженных сил. Мы поддерживаем повестку дня реформ, что поможет Украине продвинуться в ее евро-атлантических стремлениях. НАТО поддерживает Украину, что не является угрозой для России», — констатировал генсек, указав, что учения НАТО и союзников в регионе Черного моря носят как оборонительный характер и так прозрачны по своей сути.
«Касательно нынешней ситуации мы будем в тесном контакте», — заверил он Кулебу.
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