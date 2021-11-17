Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Компания Uber объявила об остановке работы сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября, сообщила пресс-служба компании.
«После 2,5 лет работы Uber Shuttle мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября», — говорится в сообщении.
В компании пообещали вернуть пользователям неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября. Возврат средств будет происходить на карту, с которой была совершена покупка.
Пакеты Shuttle, купленные за наличные, будут возвращаться в виде кредитов Uber, которые могут быть использованы в любом сервисе компании в Украине.
При этом в Uber заявили, что сервисы UberX и Uber Comfort продолжат работать в Киеве.
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